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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Saldırı yalanı

Emir SOMER Emir SOMER
CHP'nin, Sarıyer'deki il binasına mermi isabet etmemesine rağmen silahlı saldırı yapıldığı algısını yaratma çabaları çöktü. İstanbul Valiliği, bölgede rastgele silahla ateş edilmesi olayına ilişkin 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Çevredeki kamera görüntülerinin incelendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Olayda kullanılan A.P. adına tescilli 34 VLE ... plakalı araç ve birçok suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö. ve F.E.E. adlı 4 şüpheli Esenyurt'ta yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 silah ile 15 fişek, F.E.E.'nin evinde yapılan aramalarda ise 3.77 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Firari şüpheli E.D. aranmaktadır."
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Saldırı yalanı
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