Saldırı yalanı

CHP'nin, Sarıyer'deki il binasına mermi isabet etmemesine rağmen silahlı saldırı yapıldığı algısını yaratma çabaları çöktü. İstanbul Valiliği, bölgede rastgele silahla ateş edilmesi olayına ilişkin 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Çevredeki kamera görüntülerinin incelendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Olayda kullanılan A.P. adına tescilli 34 VLE ... plakalı araç ve birçok suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö. ve F.E.E. adlı 4 şüpheli Esenyurt'ta yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 silah ile 15 fişek, F.E.E.'nin evinde yapılan aramalarda ise 3.77 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Firari şüpheli E.D. aranmaktadır."