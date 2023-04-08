Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Cilo bölge sorumlusu ’Alişer İntikam’ etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Çavuş Durmuş Ali Uzun operasyonu kapsamında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi, Arsan mevkisinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA ve JİKU destekli olarak icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda yaşanan silahlı çatışmada, 1 erkek terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde Turuncu kategoride aranan Alişer intikam kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan incelemede Turuncu kategorideki Emrah Arpak'ın sözde Hakurk ve Hakkari Esendere bölgelerinde PKK/KCK tarafından gerçekleştirilen birçok eyleme katıldığı ortaya çıktı.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Alişer intikam kod adlı Emrah Arpak'ın; 2017 yılında Yüksekova Esendere yakınlarındaki Aslan Karaş bölgesinde askeri araçların geçişi sırasında EYP'nin infilak ettirilmesi sonucunda 4 askerimizin şehit edilmesi ve 4 askerimizin yaralanması eylemine katıldığı öğrenildi. Arpak'ın, 2017 yılı Yüksekova Onbaşılar Köyü Çobanpınarı Mezrası civarında Vedaş'a bağlı işçileri taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 işçinin şehit edilmesi ve 3 işçinin yaralanması eylemine katıldığı ortaya çıktı.