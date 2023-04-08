TBMM Başkanı Şentop, Musevilerin Hamursuz Bayramı’nı kutladı

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah (Hamursuz) Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Yüzyıllardır olduğu gibi ülkemizin aydınlık geleceği için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yürüyüşümüze devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.