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Giriş Tarihi: 9.4.2023 22:32

Bakan Koca: Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti milletvekili aday listesinin açıklanması sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, "Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum" dedi.

Bakan Koca: Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca: Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi
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