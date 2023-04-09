Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pendik Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Sizlerin vasıtasıyla buradan tüm Pendik'e tüm dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Başı rahmet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı şerifinizi kutluyorum.

Şu anda enkazları kaldırıyoruz. En yakın zamanda da konutları bitirerek hak edenlere teslim etmenin gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte, Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Bir damla suya, kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde Ramazan'ı geçerin Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz.

Anlıyorum anlıyorum, seccadeyi gösteriyor da, seccadeyi neden gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabı ile basar.



Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz belirleyeceksiniz. Kardeşlerim bizim derdimiz var. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim verecektir. Kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz.



"YÜRÜYECEK BU MİLLET ARKANDAN"



Bugün bir kez daha Pendik'te olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan ilçemiz. Bu toplandığımız meydanın bizim için çok anlamı var. Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte muhteşem bir katılım. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete buradaki katılım ne? Aldığım cevap şu 50 bin. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar.



"YATIRIMLARLA İLÇEMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK"



Bu aziz şehri tamamıyla bağrımıza basıyoruz. Bakımsızlığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i asla unutamadık. Bir daha eski kötü günlerine döndürmemek için hep canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirdik. Bugün yollarıyla parklarıyla göz dolduruyor. Bugün değişik bir Pendik var. İlçemize emek veren herkesten Allah razı olsun diyorum.

AHaber CANLI YAYIN

KAYNARCA YENİ NESİL YAŞAM MERKEZİ AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde açılacak projelerden biri Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi. İlçede sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için kentin dört bir yanına spor kompleksi inşa eden Pendik Belediyesi, 14. spor tesisini Kaynarca Mahallesi'nde "Yeni Nesil Yaşam Merkezi"nde yaptı. Toplamda 11 bin 582 metrekarelik kullanım alanına sahip olan merkez, zemin dahil 4 kattan oluşuyor. Komplekste yarı olimpik yüzme havuzu, bowling ve basketbol salonları, minder sporları ve fitness alanlarının yanı sıra diğer spor komplekslerinden farklı olarak kütüphane, kitap kafe, bilim merkezi, teknoloji merkezi, Green Box salonu, e-spor salonu ve eğitim amaçlı sınıflar yer alıyor. Tesisi ziyaret eden biri, gün içerisinde spordan kitap okumaya, bowling oynamaktan kafesinde bir kahve içmeye kadar çeşitli aktiviteleri tesiste gerçekleştirebiliyor.

DOĞANIN İÇERİSİNDE "GENÇLİK KAMPI"

Cumhurbaşkanımızın açacağı projelerden öne çıkan bir diğer tesis ise Gençlik Kampı. Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'nda doğanın içerisinde temiz havada gençleri ağırlıyor. 25 bin metrekare alan üzerine yapılan kamp yerinde gençler, kendileri için hazırlanan etkinliklerle unutulmaz ve keyifli dakikalar yaşıyor. Gençlik Kampı, şehir hayatının karmaşasından uzak doğayla baş başa zaman geçirme imkanı sunuyor. İçinde pek çok ünite yer alan kampta 40'ar kişilik 3 obalı konaklama alanı, okçuluk, matrak oyunları, plaj voleybolu ve futbol gibi çeşitli spor branşları için etkinlik alanları, 1.700 metre uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve dinlenme alanları yer alıyor. Kamp alanında; ateş yakma, doğa yürüyüşü, macera parkuru, dağ bisikleti, satranç, mangala, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, halat çekme, çuval yarışı, canlı langırt, film ve belgesel gösterimi, müzik, eğitim seminerleri, tiyatro, kitap değerlendirme vb. gibi etkinlikler gerçekleştirilebiliyor. Komplekste bulunan kamp ateşi yeri de unutulmaz sohbetlere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

ALTERNATİF BAĞLANTI YOLU ÇALIŞMALARI BİR BİR TAMAMLANIYOR

Pendik Belediyesi ekipleri tüm etapları bittiğinde sürücülere hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak Kartal-Pendik-Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında 5. etaba geçerken yakın zamanda Aydos Orman Caddesi'ni de bu yola bağlayacak. Yolun 2. etabı olan Abdülhamid Han Caddesi trafiğe açıldı. "Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu" tamamen bittiğinde Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi olmak üzere 12 mahalleyi birbirine bağlayacak. Pendik Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü bir diğer yol çalışması da "Velibaba-Tersane Bağlantı Yolu Alternatif Yol" Projesi. Toplam uzunluğu 9 km olan yolun 2 km'lik bölümü tamamen bitirildi. Esenler, Güllübağlar ve Çamçeşme Mahallelerinden geçen yol, Kavakpınar TEM Bağlantı Yolu'na bağlanacak. Çamlık ve Sülüntepe bölgelerinden havaalanı yoluna alternatif ulaşım sağlayacak olan Kurtköy Dereyolu ise tamamlandı. 4 etaptan oluşan ve 2,5 km'lik uzunluğa sahip yol, Kurtköy Mahallesi'nde derenin her iki yanına inşa edildi. Yol, aynı zamanda güzergahı üzerinde bulunan mahallelerdeki geçişleri de kolaylaştıracak.

PENDİK'TE DEVASA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Pendik Belediyesinin ilçede başlattığı devasa kentsel dönüşüm çalışmaları da öne çıkan projelerden. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen ve 5 konuda hız kesmeden devam eden çalışmalar Orta–Dumlupınar Mahalleleri, Batı Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Merkez Çarşı ve Pendik Geneli Gecekondu Bölgelerinde yapılıyor. Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 142.600 m2 alandaki yıkımlar bitti. 507.878 m2 alandaki Batı Mahallesi'nde yer alan 475 yapıdan 163'ü yıkılarak yeniden yapıldı. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ise 4.500 adet gecekondu dönüşümü gerçekleştiriliyor. Plan onayları tamamlanan projede imar uygulaması devam ediyor. Pendik'te yer alan 12.862 gecekondunun 11.150'sinin tapu sorunu çözüme kavuşturuldu. 2.975 gecekonduya daire, 8.175 adedine ise tapu tahsis edildi.

168 PROJENİN AÇILIŞI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pendik ziyaretinde ilçe genelinde bitmiş projelerin açılışı yapılacak. 168 proje içerisinde kütüphaneler, semt pazarları, spor kompleksleri, alt-üst yapı çalışmaları, parklar, kültür merkezleri ve dahası yer alıyor. Açılışı yapılacak projeler arasında öne çıkanlar şu şekilde:

Yeni Nesil Yaşam Merkezi (Kaynarca Yaşam Merkezi)

Pendik Gençlik Kampı

Kapalı Semt Pazarları

Kemal Tahir Kütüphanesi Kitap & Kafe

Orhangazi Kitap & Kafe

4 Yeni Kütüphane

Vefa Kıraathanesi

Kurtköy Kültür Sokağı ve El Sanatları Merkezi

Kültür Merkezleri

Semt ve Köy Konakları

Hayır Çarşısı

Aile Destek Merkezi

Alternatif Bağlantı Yolları

Yeşil Koridor

36 Yeni Şehir Parkı

44 Açık Spor Sahası

54 Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Projesi

Metro Meydanları

Kentsel Dönüşüm Projeleri

.