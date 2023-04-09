Deprem ve TOGG kredi yalanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çetenin, İnternetten, faizsiz kredi ,kolay kredi ,hazır kredi, deprem kredisi adı altında tanıtımlar yaparak mağdurları kandırdıkları tespit edildi. Internetten Form dolduran mağdurları sözde banka çağrı merkezi tarafından aradıklarını söyleten dolandırıcılık çetesi, kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri alıp vatandaşların banka hesaplarından paraları çektiler.

TOGG'A HEMEN KREDİ YALANI

Polis çetenin yerli otomobil Togg'a kredi ilanı vererek vatandaşları ağlarına düşürdü. Sahte hatlardan kredi talebi olanları arayarak, paycell hesabı oluşturup şifrelerini aldıkları mağdurların Paycell uygulamasından para çekerek, paycell kartlarını tanıtıp pos makinesiyle çekim yaptılar ve hesaplarından paraları çektiler. Polis çete üyelerinin 8 ayrı paravan şirketi kurup pos makinelerini bu şirketler adına bankalardan aldıklarını da belirledi.

OTEL TOPLANTILARI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Dolandırıcılık çetesinin farklı illerde otellerde toplantılar da yaptığını tespit eden polis, çetenin sahte hat temini, üzerine şirket kurulacak şahısların iknası ve mağdurlarla konuşacak üyelerine çağrı merkezi çalışanı süsü verip diksiyon eğitimi ve brifingler verdiği ortaya çıktı.

SUFLÖR LAKAPLI ÖRGÜT LİDERİ

Geniş kapsamlı operasyonda polis, 'Suflör' lakaplı çete liderini yakaladı. Ardından Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda çete çökertildi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, polisin çete üyelerinin banka hesaplarında yaptıkları incelemelerde,

hesaplarındaki toplam işlem hacminin 157 milyon 816 bin lira olduğu tespit edildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda, 8 pos cihazı, 17 cep telefonu, 1 uzun namlulu silah çok miktarda döviz ve nakit para bulundu.