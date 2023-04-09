Emine Erdoğan: Çınarlarımızın duaları yolumuzu aydınlatsın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Darülaceze tarafından düzenlenen iftar programına ilişkin video paylaştı. Emine Erdoğan'ın Darülaceze sakinleri ile yakından ilgilendiği ve onlarla samimi bir sohbet ettiği görüntülerde yer aldı.

YOLUMUZU AYDINLATSIN

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter Hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dilerim ki, gönlümüzdeki hürmet makamının sahibi çınarlarımızın hayır duaları, rızaları yolumuzu aydınlatmaya devam etsin.'' ifadelerini kullandı.