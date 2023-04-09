Emine Erdoğan’dan Darülaceze’ye ziyaret

Darülaceze'yiziyaret eden Emine Erdoğan, "Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum" dedi. Emine Erdoğan, Darülaceze'de düzenlenen iftar programında Darülaceze sakinleri, gönüllüler ve personelle bir araya geldi. Darülaceze sakinleriyle yakından ilgilenen Emine Erdoğan onlarla sohbet etti. İftar programında Bilal Erdoğan da dua okudu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Darülaceze'de aralarında depremzede bebeklerimizin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret ettim. Sağlık durumlarının her gün daha da iyiye gittiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır."