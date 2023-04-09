İYİ Parti’de bir istifa daha: Meral Akşener’e ağır göndermeler!

14 Mayıs seçimleri öncesi partiler milletvekilliği listelerini YSK'ya teslim etti. Listelerin açıklanmasının ardından Konya'dan 5'inci sıra adayı olduğunu öğrenen eczası Süleyman Şenol adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Süleyman Şenol açıklamasında ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.

"KURUCU HEDEFLERİNDEN SAPTI"

Şenol, "Yıllardır milletimize hizmet etmek şiarıyla verdiğim siyasi mücadelenin son merhalesinde, İYİ Parti Konya 5. sıradan aday olarak belirlendiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Tüm siyasi hayatımı verilen sözleri namus bilerek; edilen yeminleri kanun addederek geçirmiş bir siyasetçi olmanın öz bilinciyle, ilkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum. Dürüstlüğü önceleyen ilkeli duruşumun karşılık bulmaması, parti mensuplarının şahsi menfaatlerinin milli menfaatlerimizin önüne geçmesi ve parti içerisinde süregelen akıl tutulmasının, mensubu olduğum partinin ve liderinin ülkenin geleceğine yön verebilecek bir yetkinliğe ve güvenilirliğe sahip olmadığını göstermesi sebepleriyle, milletvekili adaylığımda ve kurucu hedeflerinden sapan İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi.