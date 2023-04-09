Jandarmanın ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 25 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 60 şüpheliyi gözaltına aldı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erdemli, Silifke, Tarsus, Mut, Çamlıyayla, Toroslar, Anamur ve Yenişehir ilçelerindeki 61 adrese drone ve Jandarma Komando Timi destekli düzenlenen geniş çaplı operasyona 138 jandarma ekibi ve 8 narkotik köpeği katıldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada, 32 kilo 300 gram esrar, bin 500 gram skunk, bir kilo 310 gram metamfetamin, 2 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap, 500 gram bonzai, 218 gram eroin, 305 kök kenevir, 5 adet hassas terazi ile çok sayıda dijital materyale el kondu.

Gözaltına alınan 60 şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.