Sarılar çetesine 59 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Kenan Sarı'nın yaptığı organize suç örgütünü deşifre edip, operasyon için düğmeye bastı. Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra kasten yaralama gibi 71 olaya karıştıkları tespit edilen aralarında Kenan Sarı'nın da bulunduğu 136 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. Aralarında örgüt lideri Kenan Sarı'nın da bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri Kenan Sarı'nın da bulunduğu 59 kişi tutuklandı. 39 şüpheliye adli kontrol şartı uygulanırken 7 kişi savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.