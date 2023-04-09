Seçim günü için birbirlerine girdiler

CHP'de sorunlar bitmek bilmiyor. Yaklaşan seçimler öncesi, İstanbul'da güç kimde sorusu tekrar gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticilerinin oluşturduğu Whatsapp grubu, önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin illegal İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında bir kavgaya şahit oldu. Kavganın nedeni ise büyükşehir belediye meclislerinde her yıl Nisan ayında yapılan ihtisas komisyonları üye seçimi, partilerin grup yönetimi ve grup başkanvekillikleri seçimleri.Kaftancıoğlu, İBB Başkanına adeta ayar verdi. İmamoğlu'nun Pazar günü yapılmasında ısrarcı olduğu seçimleri Pazartesi gününe aldırdı. Kaftancıoğlu, kararı kendisinin tayin edebileceğini gösterdiği yazışmalarda, WhatsApp grubuna Pazar günü toplanılmasını, ancak seçimin pazartesi günü olacağını belirterek İmamoğlu'nun önerisini ret etti. Kavganın seçim çalışmalarında da sahaya yansıyacağı iddia ediliyor.