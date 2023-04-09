Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirdiği operasyonda, sözde Cilo bölge sorumlusu ve arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan "Alişer İntikam" kod adlı Emrah Arpak öldürüldü. Arpak'ın 2017'de Yüksekova Esendere'de askeri araçların geçişi sırasında EYP'nin infilak ettirilmesi sonucunda 4 askerimizin şehit edildiği, Onbaşılar Köyü Çobanpınarı Mezrası'nda da Vedaş'a bağlı işçileri taşıyan araca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 işçinin şehit edildiği eylemlere katıldığı ortaya çıktı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisler Ahmet Demir, Ramazan Akyürek ve Metin Malkav'ı şehit eden 2 teröristin Mardin'in Ömeryan bölgesinde ölü ele geçirildiğini bildirdi.