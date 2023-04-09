Şentop, milletvekili adaylarına başarılar diledi

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için aday olan tüm isimlere seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Milli iradenin ve demokrasinin kalbi Gazi Meclisimizin yüce çatısı altında görev yapan ve yeni dönemde aday olmayan tüm milletvekillerimize de yaptığı çalışmalar ve sağladıkları katkılar için gönülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şentop, seçim sürecinin sağduyu ve demokratik olgunluk içinde tamamlanması temennisinde bulundu.