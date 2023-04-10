AK Parti’de Şanlıurfa’nın tek kadın adayı

AK Parti'de 28. Dönem Milletvekili aday listeleri belli oldu. Şanlıurfa'da liste başı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu. Listede tek kadın aday olarak Cevahir Asuman Yazmacı yer aldı. Yazmacı listede 5. Sırada yer buldu.

Listelerin açıklanmasının ardından Asuman Yazmacı sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Başarılı kadın girişimci, "Bu kadim şehrin her köşesine ulaşıp en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.

Yazmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Doğduğumuz günden beri havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz her anını tüm bedenimiz ve ruhumuzla yaşadığımız kadim şehrimiz Şanlıurfa'mızı temsil etme şansını bize veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz bu kadim şehrin her köşesine ulaşıp en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağız"