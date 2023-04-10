Canlı yayın açıp hava atmak için ateş etmiş

Sarıyer'de bulunan CHP il binası yakınlarında 6 Nisan gecesi saat 04:00 sıralarında havaya ateş edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Olayda silahı kullandığı öğrenilen Emre D.nin ise yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde; "5 arkadaş birlikte gezintiye çıktık. Beşiktaş'ta oturup tatlı yedik çay içtik ardından Sultangazi'ye gitmek üzere yola çıktık. Sağ ön koltukta oturan Emre D. sosyal medya hesabından canlı yayın açıp havaya doğru ateş etti. Daha sonra evimize gidip yattık. Polis bizi almaya gelince meseleyi öğrendik" dedikleri öğrenildi.