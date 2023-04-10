Canlı yayın açıp hava atmak için ateş etmiş

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Gözaltına alınan Arif P. (26)'nin 26 suç kaydının olduğu, Berkan I. (22) 13 suç kaydının olduğu, Ferhat E.(23) suç kaydının olduğu ve Anıl I.(20)'nın ise suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Firari şüpheli Emre D'nin ise çeşitli suçlardan 51 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.