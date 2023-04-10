CHP paramparça

Yedılıkoalisyonda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası önceki gece de liste krizi patlak verdi. Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu daha fazla vekil alabilmek için sıkıştırırken CHP'de büyük bir kaos yaşandı. CHP'deki parti meclisi toplantısına defalarca kez liste krizi nedeniyle ertelendi. Toplantı sabah saatlerinde CHP MYK'nın ardından başlayabildi. CHP yandaşı TELE 1'de "CHP ve İYİ Parti'de zor gece" manşetleri atılırken küçük ortakların talep ettiği vekil sayıları ortalığı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun bazı CHP'li isimleri arayarak 6'lı masanın küçük ortaklarının listelerine yer açmak için adaylıktan çekilmelerini istemesi bardağı taşırdı.CHP içinde mırıldanmalar yüksek sesle bağırmaya dönüştü. Kulis bilgilerine göre CHP'de teşkilatlardan toplantıları bağıra çağıra terk edenler oldu. Millet İttifakı'ndaki büyük kavga gün boyunca konuşuldu. CHP'nin YSK'ya sunulan listesinde, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve İYİ Parti'den 80'e yakın isim aday gösterildi. Buna karşın mevcut CHP milletvekillerinden 66'sı yer almadı. CHP'nin listelerinin belirlenmesinde rol alan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kadıköy'deki LGBT eylemlerine destek vermişti. HDP ile kol kola yürüyen CHP, listede marjinal isimleri de unutmadı. Daha önce terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı ile paylaşım yapan Okan Konuralp, Ankara 1. bölge 3. sıradan aday gösterildi. CHP'li Erdoğan Toprak, İstanbul 3. bölgeden aday olurken, eşi Ece Güner Toprak ise İYİ Parti İstanbul 2. Bölge adayı oldu. Öte yandan YSK, 14 Mayıs'taki seçim için 26 partinin aday listesi sunduğunu bildirdi.EskiAdalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP Hatay 1'inci sıradan aday gösterilmesi büyük tepki çekince geri adım atıldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ergin isminde ısrar etmesi üzerine ikinci formül geliştirildi. CHP ve Deva Parti kurmayları CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek Ergin'in listesini kaydırma kararı aldı. Ergin, CHP'nin Ankara listesine kaydırıldı. Ergin'e CHP Ankara 1'inci bölgeden yer açıldı. Gazeteci Yılmaz Özdil, Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesine "Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir" diyerek tepki gösterdi. CHP'li İBB'den fonlandığı iddia edilen Tele1 TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da "Kumpas davalarının Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Deva Partisi adına CHP listesinden aday yapılmış. Şaka gibi! Kabul edilemez!" mesajını attı. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin de CHP listelerine alınmaması dikkat çekti.