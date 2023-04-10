CHP’de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRDİĞİ İSİM CHP LİSTESİNDE

DEVA Partili Sadullah Ergin'in Hatay 1. Sıradan CHP Milletvekili Adayı olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yarattı. Ergin daha sonra Ankara listesine 1. Bölge 4. Sıradan girdi. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki ifadeleri gündeme geldi.

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"MİLLETVEKİLİ BİLE OLAMAZSIN"

Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil milletvekili olamazsın" ifadelerini kullanıyor.