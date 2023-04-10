CHP’nin Yalova 1. Sıra adayı FETÖ’den yargılanmış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından milletvekili adayları açıklandı. CHP Yalova'da birinci sıra adayı olarak FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılana Tahsin Becan'ı gösterdi.

CEZA ALMIŞ

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'ndan CHP'den aday adaylığı için istifa eden Tahsin Becan, partisi tarafından birinci sıradan aday gösterildi. Becan, YTSO'nun parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Becan, yargılandığı davada 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan, 3 dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

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