Bakan Koca: Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILINA YÜRÜYÜŞÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.