Kızılay, yaraları sarıyor

Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde profesyonel personeliyle afetzede vatandaşların yardımına koşan Kızılay, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 10 il, 107 ilçe, bin 432 noktada, 5 aşevi, 82 ikram aracı, 353 mobil mutfak, 49 mobil fırın, 142 sahra mutfağı ile vatandaşlara hizmet veriyor. Günlük 3 öğün olmak üzere 239 milyon öğünden fazla sıcak yemek dağıtıldı. Ramazan'da da 10 il ve 49 ilçede 1,6 milyon afetzedeye 3 öğün sıcak yemek sunuldu.9 sosyal marketten 425 bin 602 depremzede vatandaşın ihtiyaçları ücretsiz karşılanırken, 11 mobil sağlık aracılığıyla 23 bin 49 kişiye sağlık hizmeti verildi. 36 bin 837 kutu ilaç ücretsiz sağlandı. Toplam 3.9 milyon yardım malzemesi dağıtıldı. 140 bin kişiye 70 milyonluk alışveriş kartı verildi. Hatay'daki 193 elektrik ve elektronik esnafına takım çantaları verilerek işlerine dönmeleri sağlandı. Adıyamanlı süt üreticilerine destek verildi. Kızılay, "Bu Ramazan acımız bir aşımız bir" kampanyasıyla toplanan 2 milyar 118 milyon liralık yardımla 18 milyon 966 bin 330 kişinin nakdi, ayni, ikram dağıtım, giyim yardımı, et ve konserve dağıtım, yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını planlıyor.