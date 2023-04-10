Şebnem Bursalı’dan ’veda’ yazısı: Türkiye Yüzyılı’nı birlikte yazmak için, ’Yarın değil, hemen şimdi’ diyoruz

En özel teşekkürüm, bugüne kadar hep desteğini ve iyiliğini gördüğüm, insani ve mesleki açıdan bana çok şey katan, 15 yıldır omuz omuza Türkiye'nin iyi-kötü her dönemecinde tecrübesi, yerli ve milli ve sarsılmaz duruşuyla hep örnek olan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'adır. Bugüne kadar yorulmadan, vazgeçmeden, sadece emeğiyle değil tüm yüreğiyle birlikte mesai yaptığımız yol arkadaşlarıma da müteşekkirim.