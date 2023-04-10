SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu’ndan Mısır ile ’görüşme’ açıklaması: Moskova’da 4’lü Suriye Zirvesi tarihini duyurdu

KILIÇDAROĞLU'NUN VİZESİZ AB VAADİNE GÖNDERME!

Bakan Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı kendisi karar mı alacak? AB'nin karar alması lazım. AB, son 2 yıldır bu kalan 6 kriterin müzakeresi için üst düzey toplantıya bile yanaşmadı. AB, Kılıçdaroğlu'na seçim vaadinde mi bulundu? Önce bunları açıklaması lazım. Burada atılacak adımlar var. Bunlardan bir tanesi terörle mücadele yasası, burada değişikliyor. İstiyor, PKK/YPG/FETÖ'cülerin istediği değişikler mi yapacak? Onları bilelim de millete boş vaatlerde bulunuyorlar. Ya da doluysa da söylesinler. Sonuçta bu AB'nin alacağı karar. Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı alabileceği bir karar değildir. İçini doldurması lazım. Boş vaatlerde bulunmamak lazım. Biz olmasını isteriz. Ama bunun yöntemi var, yolu var, yapılacak ortak çalışmalar var. AB'nin yanaşmaması var. Biz AK Parti ile yanaşmıyoruz ama siz gelirseniz yaparız dediyse bunu da bilmemiz lazım. Çünkü dış politika ilgili konuşulan herşeyin devletin arşivlerine geçmesi lazım." dedi.

"SAVAŞIN ALEVLENMESİNİ İSTEMEYİZ"

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın daha büyük bir savaşa hazırlanmasına ilişkin, "Savaşın alevlenmesini istemeyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Putin'in planlanan bir Türkiye ziyareti olmadığını söyledi.