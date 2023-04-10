SON DAKİKA: Hatay’da kentsel dönüşüme karşı çıkan isme CHP’den ödül! Milletvekili adayı yaptılar...

DEPREME DAYANIKSIZ BİNALAR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 11 ili etkileyen depremler, Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Kentte depremin bu denli acı tablo oluşmasında binaların depreme dayanıksız olması birinci sebep olarak görüldü. Hala yıkılması planlanan hasarlı konutların bulunduğu Hatay'ın Antakya ilçesi de asrın felaketinde adeta dümdüz oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ilçede, bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hazırlığı yapılıyor.