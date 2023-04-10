TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.
Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, değerli misafirler sizleri muhabetle selamlıyorum. İnşasına 30 Nisan 2016'da başlanan gemimizin tesli törenini burada icra etmiştik. 7 yıl sonra TCG Anadolu gemimizin burada ordumuza teslim töreninde olmanın gururunu yaşıyoruz.