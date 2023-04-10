Haberler Gündem Haberleri TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 10.4.2023 14:25 Son Güncelleme: 10.4.2023 14:56

TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, değerli misafirler sizleri muhabetle selamlıyorum. İnşasına 30 Nisan 2016'da başlanan gemimizin tesli törenini burada icra etmiştik. 7 yıl sonra TCG Anadolu gemimizin burada ordumuza teslim töreninde olmanın gururunu yaşıyoruz.

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TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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