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Giriş Tarihi: 10.4.2023 07:55

Ünlü işletmeciden 'dolandırıldım' iddiası! Otelini satacaktı Musevi iş adamı tarafından dolandırıldı

Bodrum'da ünlü bir otelin yatırımcısı olan Toprak Dukul, sahibi olduğu oteli Katar merkezli dev yatırım şirketi Almana Grubu'na satacağını belirterek aracılık edeceğini söyleyen Musevi iş adamı Mozi Mitrani'ye yarım milyon Euro kaptırdığını ileri sürdü. Ünlü iş kadını Dukul, İstanbul İcra Müdürlüğüne başvurarak Mitrani hakkında 590 bin Euro'luk icra takibi başlattıktan sonra savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Ünlü işletmeciden ’dolandırıldım’ iddiası! Otelini satacaktı Musevi iş adamı tarafından dolandırıldı

Ünlü işletmeci Toprak Dukul, ünlü Musevi işadamı Moiz Mitrani ile arkadaştı. İddiaya göre Mitrani, ünlü pizza devinin de faaliyet gösterdiği Almada Grubun kurucusu ve sahibi olan Katar devi Omar Hamad Almana ile tanışıklığının olduğunu piyasaya duyurmuştu. Bu durumu bilen ünlü iş kadını Toprak Dukul, şirketinin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle oteli Almana grubuna satmak istediğini söyledi. Bunun için Mitrani, aracı olacaktı. Satış işlemleri için Almana grup vekiliyle iletişim kurduğunu söyleyen Mitrani, Dukul'dan bu aracılık için komisyon bedeli alacaktı.

SATIŞ VAADİYLE DOLANDIRILDIM İDDİASI

150 ila 170 milyon Euro arasında bir fiyata otelin yüzde 51 ila 70 arasındaki hissesini satacaklarını vaat eden Mitrani, gider avansı ve komisyon gideri için Dukul'dan yarım milyon Euro talep etti. Dukul, Mitrani'nin sahibi olduğu danışmanlık şirketine söz konusu parayı yatırdı. 3 ay süre içinde satış gerçekleşmeyince yine iddiaya göre Moiz Mitrani, Dukul'a Omar'ın sağlık nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ve satışı gerçekleştiremediğini söyledi.

ALACAĞINI İCRAYLA TAHSİL EDECEK

Bunun üzerine ünlü iş kadını Toprak Dukul, Omar'ın sahibi olduğu İstanbul'daki dairesine bir çalışanını göndererek durumu araştırmasını istedi. Çalışan ise, Omar'ın çalışanlarından ve muhasebe görevlisinden böyle bir satıştan ve ya anlaşmadan habersiz olduklarını öğrendi. Bunun üzerine kendisini dolandırdığı iddia ettiği Mitrani'ye kaptırdığı yarım milyonluk paranın iadesi için İstanbul İcra Dairesine başvuran Dukul, paranın tahsil edilmesini isteyerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Alacağının faiziyle birlikte kendisine ödenmesini isteyen Toprak Dukul, 590 bin Euro'luk icra takibi başlattı. Takip sonrası, savcılığa da başvuran Dukul, kendisini dolandıran Moiz Mitrani'nin cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ünlü işletmeciden 'dolandırıldım' iddiası! Otelini satacaktı Musevi iş adamı tarafından dolandırıldı
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