Yayman: Hatay’ı unuttuğumuzda asıl depremi yaşarız

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde memleketi Hatay'da AK Parti'den 3'üncü sıradan tekrar aday gösterilen Hüseyin Yayman, AFAD merkezindeki koordinasyon toplantılarını aksatmadan sorunların takibini yapmaya çalıştığını belirterek, "Bir an olsun buradan ayrılmayarak onların sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Omuzumuzdaki yoğun ağırlığı biliyoruz. Bu şehri ayağa kaldırmaya gayret göstereceğiz. Yeni umutları, yeni hikayeleri, yeni bir şehri el birliğiyle inşa edeceğiz" dedi.

YASLI İNSANLARINA FEDA OLSUN

Yeni dönemde de bu karşılıksız sevgiye layık olmaya devam edeceğini kaydeden Yayman, "Bizim derdimiz millete hizmettir. Hataylıların her zaman emirlerinde ve hizmetinde olacağım. Milletimin derdi benim derdimdir. Güzel şehrimin yaslı insanlarına feda olsun. Hatay'ımıza hizmet yolunda bizleri görevlendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sessiz devrimlerin partisi AK Partime teşekkür ederim" diye konuştu.