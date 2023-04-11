Haberler Gündem Haberleri Aday listesine tepki gösterip hep birlikte istifa ettiler
Giriş Tarihi: 11.4.2023 10:56

Aday listesine tepki gösterip hep birlikte istifa ettiler

Kocaeli Milletvekili aday listesinde, İstanbul'dan birinci sıraya konulan kontenjan isme, Memleket Partisi'nde tepkiler dinmek bilmiyor. Son olarak Körfez İlçe Başkanı Şuayp Yağar, yönetimi ile birlikte istifa etti.

ABBAS ÇAKAR
Aday listesine tepki gösterip hep birlikte istifa ettiler

Seçim maratonu devam ederken, Pazar günü partilerin aday listerleri kesinleşti. Adayların netleşmesi sonrasında farklı illerde farklı partilerden listeleri beğenmeyip tepki gösteren hatta daha ileri gidip istifa edenler oldu.

Memleket Partisi Kocaeli İl ve İlçe Örgütü de kesinleşen aday listesinden rahatsız olanlardan biri oldu. Kocaeli Milletvekili Aday Listesinde, İlk sıraya İstanbul'da yaşayan Parti Meclisi Üyesi Umut Hamit Birben'ın konulmasına en sert tepki ise partinin Körfez İlçe Başkanlığından geldi. İlçe Başkanı Şuayp Yağar ve yönetimi hep birlikte istifa kararı aldı.

'EN BÜYÜK İHANET'

Memleket Partisi Körfez İlçe Başkanı Şuayp Yağar, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımında, "Hayatı boyunca Kocaeli'ye gelmemiş seçimi kazandığımız takdirde Kocaeli'ye geleceği meçhul olan bir adayın arkasından yürümek ona destek vermek bu şehre yapılacak en büyük ihanettir. Kuruluşundan beri kurucu il yönetim kurulunda daha sonrasında kurucu Körfez ilçe başkanlığını yürüttüğüm Memleket Partisinden ilçe yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızla aldığımız ortak karar neticesinde istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

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Aday listesine tepki gösterip hep birlikte istifa ettiler
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