Aday listesine tepki gösterip hep birlikte istifa ettiler

Memleket Partisi Kocaeli İl ve İlçe Örgütü de kesinleşen aday listesinden rahatsız olanlardan biri oldu. Kocaeli Milletvekili Aday Listesinde, İlk sıraya İstanbul'da yaşayan Parti Meclisi Üyesi Umut Hamit Birben'ın konulmasına en sert tepki ise partinin Körfez İlçe Başkanlığından geldi. İlçe Başkanı Şuayp Yağar ve yönetimi hep birlikte istifa kararı aldı.