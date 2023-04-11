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Giriş Tarihi: 11.4.2023 09:51

AK Parti Ankara'dan hızlı başlangıç

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde tüm partilerden milletvekili adayı olacak isimlerin Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesiyle birlikte siyasi hareketlilik üst düzeye çıktı. 36 milletvekilinin isimlerinin açıklanmasının hemen ardından saatler içerisinde istişare ve değerlendirme toplantısına davet edilmesi AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın hızlı bir başlangıç yaptığı yorumlarına neden oldu.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
AK Parti Ankara’dan hızlı başlangıç

AK Parti Ankara İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında seçim çalışmalarıyla ilgili ilk görüş alışverişi gerçekleştirilirken, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından kurulan SKM - Seçim Koordinasyon Merkezi hakkında da bilgilendirmeler paylaşıldı.

Milletvekili adayları AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan başkanlığında toplanırken toplantıya milletvekili adaylarının yanı sıra yürütme kurulu üyeleri de katıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan başkanlığında toplanırken toplantıya milletvekili adaylarının yanı sıra yürütme kurulu üyeleri de katıldı.

36 milletvekilinin isimlerinin açıklanmasının hemen ardından saatler içerisinde istişare ve değerlendirme toplantısına davet edilmesi AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın hızlı bir başlangıç yaptığı yorumlarına neden oldu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, daha sonra milletvekili adaylarına Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) gezdirdi. Özcan burada yaptığı konuşmada, "Milletvekili adaylarımızla birlikte Ankara'mızı karış karış gezeceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak ziyaretler yaparak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimizin yaptığı hizmetlerin yanı sıra "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzu anlatacağız. Var gücümüzle çalışarak Ankara'mızda tarih yazacağız. Ankara'da almış olduğumuz en yüksek oy oranına ulaşacağız. Ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli hemşehrilerimizin de teveccühleriyle daha güçlü şekilde yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

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AK Parti Ankara'dan hızlı başlangıç
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