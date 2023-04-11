AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Kampanyamızın tanıtım programının partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tarım sektörü ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde gösterdi. Jeopolitik riskler de bunun üstüne geldi. Tarım bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Herkes bir anda teknolojisi ve üstünlüğü olsa bile gıda ile tarım ürünleriyle tartışılır hale geldi. Tabi biz 20 yıldan veri aldığımız aksiyonlara ilave olarak son dönemde ve seçim beyannamesi özelinde de planlı tarım öne çıkacak. Türkiye neye ihtiyacı olacağını önceden belirlemeli ve önceden ne kadar ve hangi alanda üretmeli önceden yapmalı. Sözleşmeli üretim çok önemli. Özellikle şeker pancarı üretiminde yaygın olarak. Başarılı şekilde uygulanan bir yöntemi biraz daha geliştirerek devam edeceğiz. Bu iki yoldan hareketle Türkiye'nin arz güvenliğinin ortaya konulması ve tesis edilmesi gerekiyor.

Türkiye sürekli olarak nüfusu artan bir ülke. AK Parti dönemlerinde 65 milyondan 85 milyona geldik. 20 milyonluk bir nüfus artışı, turizmde sahip olduğumuz potansiyelin harekete geçirilmesiyle 15 milyonluk turist ziyareti artık 50 milyonun üzerine çıktı. Diğer yandan ihracat hızlı şekilde yükseldi. İşte bunların hepsi Türkiye'de sektöre vermiş olduğumuz destekler güncel rakamlarla 803 milyarlık tarımsal destek verildi. Sadece 2023 yılı için verilecek destek ise 55,5 milyardır. Yani bir yılda verilen tarıma destek parası bu noktalara geldi. Bu seçim beyannamesinde özellikle planlı ve sözleşmeli tarım ağırlıklı olarak yer alacak. Kent tarım dediğimiz kentlerin çevresinde üretim yapılarak kentlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem olacak ve bu çok önemli. Tarım sektöründe maalesef gençler azınlık durumda. Doğal olarak gençlerin inovatif yanlarında yararlanamamamız gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Beyannamede gençlerimizin tarıma olana ilgilerini somutlaştırmak adına çok güzel projeler yer alıyor.".