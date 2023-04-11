Bahçeli’den Avrupa’daki Türklere 14 Mayıs çağrısı: Sandığa yansıyacak irade tarihi önemde

"GÜN BİRLEŞME GÜNÜDÜR"

Bu seçimlerin, Avrupa Türklüğü'nün geleceğini de yakından etkileyeceğine işaret eden Devlet Bahçeli, "Sayıları 6 milyona ulaşan Avrupa Türklüğü bizim için dünyaya çevrilen yüzümüz, milli ve manevi değerleriyle duruş göstermeye çalışan zenginliğimiz, pek çok olumsuz tesire rağmen kaynağından ve kökünden kopmayan gurbet ellerdeki cevherimizdir." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'da yaşayan vatandaşların, Türk milletinin gönül ve kültür elçileri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğü'nün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir. Her vatandaşımız helal oyuyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılında cumhurun onurunu, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedefini desteklemeli, yüreklerindeki vatan sevdasıyla ülkemize sahip çıkmalıdır. Gün birleşme günüdür, gün zillete karşı Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür."