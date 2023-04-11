Bayraktar TB3, Kemankeş füzesi ile vuracak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "TCG Anadolu gemimizle beraber ve SİHA'larımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanına ülkemiz kavuşmuş olacak" dedi. Bayraktar TB3'ün 2024'te TCG Anadolu'da çalışmaya başlayacağını belirten Bayraktar, "Kızılelma'nın test uçuşları devam ediyor. O da 2025'te inşallah gemiden görev yapmaya başlayacak. Hafif seyir füzesi Kemankeş dediğimiz sistemi TEKNOFEST'te tanıtacağız. Bu sistemi Baykar olarak geliştiriyoruz. Çok hafif, TB3'ten atılabilecek, birkaç yüz kilometre menzile sahip seyir füzesi yapılıyor" diye konuştu.