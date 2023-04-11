‘Bu adamın olduğu yere oy vermem’

CHP'ninlistelerinde en büyük tepkiyi çeken isimlerden biri ise DEVA Partili Sadullah Ergin oldu. Ergin'in CHP listelerinden Ankara'da 4. sıradan milletvekili adayı gösterilmesine partililer ve muhalif gazeteciler sert tepki gösterdi.Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.Yazıklar olsun. Balyoz davası sırasında yaptıklarını unutmadık. Artık çantada keklik oylar yok. Çankaya'da oturan Balyoz mağdurlarına soruyorum. Bu adamın olduğu listeye oy verecek misiniz? Asla vermeyeceğim.