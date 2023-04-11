Büyükşehir’in vizyonsuzluğu Marmarislileri çıldırttı

VİZYONSUZLUĞUN GÖSTEGESİ

Büyükşehir'in bu açıklaması vatandaşları memnun etmedi. Turizmin göz bebeğinde sezonun başlamasına rağmen, çalışmanın bitirilememesi vatandaşları isyan ettirdi. Tatilciler, turizmciler, esnaflar ve vatandaşlar bir olup Büyükşehir'in bir türlü bitirilemeyen çalışmasına tepki gösterdi.

Şantiyeye dönen alanda turizm yapılamayacağı belirten işletme sahiplerinden İdris Akgül, "Burada aylardır bitirilemeyen çalışma ortalığı şantiyeye çevirdi. Şantiyede turizm yapılamaz. Buraya gelen turistler bu çalışmadan rahatsız oluyor. Bu kadar vizyonsuzluk olamaz. Bu rezalete bir son verilmesi. Bu tablo Muğla Büyükşehir'in turizme vurduğu darbedir. Bu şartlarda turizm yapılamaz" dedi.