Büyükşehir’in vizyonsuzluğu Marmarislileri çıldırttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Marmaris Yat Limanı'nda 33 milyon 656 bin TL'lik yatırımla başlattığı çalışma yavaş ilerliyor. Marmaris'te turizmin göz bebeği konumunda olan Yat Limanı'nın altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni bir çehreye kavuşacağı ifade edilmişti. Aylardır şantiyeye dönen sahille ilgili, Muğla Büyükşehir'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, çalışmalarda galeri hattı kazısının yüzde 100'ü tamamlanırken galeri imalatının da yüzde 97'si tamamlandığı ve galeri hattı beton kapak imalatı ve yüzey sökümleri devam ettiği bildirilmişti.
Açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris Yat Limanı'nda devam eden 33 milyon 656 bin TL'lik yatırımı tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içerisinde yenilenen modern alt ve üst yapısı ile yat limanı misafirlerini ağırlayacak" denilmişti.
VİZYONSUZLUĞUN GÖSTEGESİ
Büyükşehir'in bu açıklaması vatandaşları memnun etmedi. Turizmin göz bebeğinde sezonun başlamasına rağmen, çalışmanın bitirilememesi vatandaşları isyan ettirdi. Tatilciler, turizmciler, esnaflar ve vatandaşlar bir olup Büyükşehir'in bir türlü bitirilemeyen çalışmasına tepki gösterdi.
Şantiyeye dönen alanda turizm yapılamayacağı belirten işletme sahiplerinden İdris Akgül, "Burada aylardır bitirilemeyen çalışma ortalığı şantiyeye çevirdi. Şantiyede turizm yapılamaz. Buraya gelen turistler bu çalışmadan rahatsız oluyor. Bu kadar vizyonsuzluk olamaz. Bu rezalete bir son verilmesi. Bu tablo Muğla Büyükşehir'in turizme vurduğu darbedir. Bu şartlarda turizm yapılamaz" dedi.