CHP binamıza saldırdılar demişti... İşte gözaltına alınanların anlattıkları

"YANINDA SİLAH OLDUĞUNU DAHİ BİLMİYORDUM"

Berkan Ö. ise ifadesinde; "Arif'in kullandığı aracın arka koltuğunda oturuyordum. Yanımda Ferhat E. vardı. Arif'in yanında da Emre D. vardı. Emre Instagramdan canlı yayın yapıyordu. Bir anda kendisine küfür edildiği için havaya doğru ateş etti. Bu ana kadar onda silah olduğunu biz de bilmiyorduk. Benim olayla ilgili hiç bir alakam yoktur" dedi.

"BEN ARAÇTA BİLE DEĞİLDİM"

Araçta olmadığını beyan eden Anıl Ö. ise ifadesinde; "Arif'in kullandığı araçta ben yoktum. Ben iftar için evime geçmiştim. Bu olay saatlerinde Instagramdan Emre'nin canlı yayın yaptığını gördüğüm. Küfürlü yorumlar gelince sinirlenip havaya ateş etti. Ben Emre'nin silahı olduğunu bilmiyordum. Ancak bu görüntülerdeki silah bana ait değildir. Polisler Arif'in aracını yakaladığı sırada yanlarında olduğum için beni de durdurdular ve benim farklı olan aracımda bana ait silahı ben kendim teslim ettim. Bu silah olayda kullanılmamıştır. Buna ilişkin rapor da vardır. Benim bu olay ile hiç bir alakam yoktur. Sadece canlı yayını gördüğüm için tanık olabilirim" dedi.