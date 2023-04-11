Hatalar ayyuka çıktı

GELECEKPartisi Malatya İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Dr. Ahmet Ercan Uçkan, aday gösterilmeyince partideki görevinden, parti yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etti. Uçkan, 1.5 yıldır il başkanlığı yaptığını belirterek, "Kuruluştan bu yana süregelen ve başta insan kaynağını yönetme ve insan tercihleri noktasındaki hatalar silsilesi milletvekili adayları listelerinin açıklanmasıyla ayyuka çıkmıştır. Partiyi hak ettiği potansiyelin çok uzağında tutan zihniyet, listelerde de kendini gösterdi" dedi.