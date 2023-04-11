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Giriş Tarihi: 11.4.2023

HDP’li vekilden skandal sözler: Öcalan’a 15 Mayıs’ta özgürlük vaadi verdi

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HDP’li vekilden skandal sözler: Öcalan’a 15 Mayıs’ta özgürlük vaadi verdi
14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılması için açık açık tarih verdi. Hakkari'deki bir etkinlikte konuşma yapan Uca, "15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" dedi. Uca'nın sözleri büyük tepki çekti.



O anların videosunu sosyal medyada paylaşan çok sayıda vatandaş, HDP ile ittifak yaparak destek isteyen Kılıçdaroğlu'na ve HDP'li isimlere sert tepki gösterdi. HDP ve PKK konusunda sus pus olan 6'lı koalisyonun ise bu açıklama karşısında da sessizliğini koruyup korumayacağı merak konusu.
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HDP’li vekilden skandal sözler: Öcalan’a 15 Mayıs’ta özgürlük vaadi verdi
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