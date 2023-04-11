İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada; Haklarında Hâkim Savcı çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen ve bu yönde ifade ve teşhis bulunan şüpheliler tespit edildi.

Örgütün Mahrem İmamları tarafından kullanılan operasyonel hatlarla iletişimleri tespit edilen şüpheliler, Eğitim danışmanı ve İzdivaç Mesulu olduğu ve örgüte ait evlerde kaldıklarına öğrenildi.

7 ŞÜHPELİ YAKALANDI

Tespit edilen 9 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.