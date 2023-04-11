İYİ Parti Denizli Milletvekili adayı istifa etti

İYİ Parti Denizli Milletvekili sıralamasının açıklanmasının ardından İYİ Parti Danışma Kurlu Başkanı ve 2018 Genel seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olan İnşaat Mühendisi Nafiz Öz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamasında oy vermeyeceği bir partide durmanın vicdanını rahatsız edeceğini belirten Nafiz Öz, Millet ittifakından ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka bir adaya oy vereceğini belirterek "Önceki dönemde 3. Sıra Milletvekili adaylığı ve Danışma Kurulu Başkanlığı yapmış olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum. Herkesin bakış açısına ve görüşüne de saygı duyarım. Bunlar benim şahsi düşüncelerim ve kararımdır. İyi niyet ile parti de beraber çalıştığımız. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Oy vermeyeceğim bir partide durmak vicdanımı rahatsız eder. Şahsım olarak, Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakından, başka bir partiyi desteklemeye devam edeceğim. Önce parti değil, Önce vatan'dır" ifadelerine yer verdi.