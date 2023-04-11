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Giriş Tarihi: 11.4.2023 14:30

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’de Jandarma ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda, örgüt üyesi 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatan Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde 4 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, içlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 1 şüphelinin de olduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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