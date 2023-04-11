Mersin’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatan Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde 4 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, içlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 1 şüphelinin de olduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.