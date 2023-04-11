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Giriş Tarihi: 11.4.2023 22:27 Son Güncelleme: 11.4.2023 22:50

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya'nın, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı kaydedildi.

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Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı
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