Partısininbaraj altında kaldığını itiraf ederek milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıklayan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yönetimi sert sözlerle eleştirmeyi sürdürüyor. Çıray'ın sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, "Kayıtlı üyemize asla bozulmayacak denilen temayül uygulamasından bir kayıp ilanı daha geldi. Bursa 2. sırayı kazanan Müberra Çakır da buharlaşmış. 'Kol kırılır yen içinde kalır' atasözleri pasif, kişiliksiz, ikiyüzlü ve korkakların sığındıkları sözde korunaklardır" dedi. Şanlıurfa İyi Parti İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Mehmet Fedai Çakmaklı da, "Görünen o ki partimizi, davamızı paraya sattılar" sözleriyle istifasını açıkladı.