SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 14 Mayıs’ın startını veriyor! Şahlanış döneminin kapıları aralanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz." dedi.
Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere hitap etti.
Seçim beyannamesini açıklayacakları günde bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz."
Alandaki katılımı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençler olarak "gümbür gümbür" 14 Mayıs'a ilerlediklerini söyledi.
ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARI ARALANIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin seçim beyannamesi ile Türkiye Yüzyılı'nın kadrosu olan aday tanıtım toplantısına katılacak ve 14 Mayıs seçimlerinin startı verilecek. 23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 5 yıllık hedefler ön planda olacak. İnsan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık dikkat çeken başlıklar arasında...
Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek törende milletvekili adayları il il sahneye çağırılarak özgeçmişleri okunacak. Milletvekili adayları için salonun ortasında oturma düzeni hazırlanacak. Aynı gün Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine vurgu yapacak, Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını oluşturan seçim beyannamesini de açıklayacak. Beyanname ile birlikte şahlanış döneminin kapıları aralanacak, kampanyaya doğrular damgasını vuracak.
SADE BİR PROGRAM OLACAK
"Doğruluk, AK Parti, Türkiye Yüzyılı" içerikli video gösterimi yapılacak. Programda Türkiye Yüzyılı şarkısının bestecisi, AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Yücel Arzen ve korosunun seslendireceği bir şarkı olacak.
Sade bir programın gerçekleşeceği salonda, Türkiye Yüzyılı ve seçim sloganlarını içeren pankartlar ile görseller olacak.
Programa, MYK üyeleri, MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik kolları başkanları, il kadın kolları başkanları, il ve büyükşehir belediye başkanları, kadın kolları başkanlığı MYK üyeleri, gençlik kolları başkanlığı MYK üyeleri de davet edildi.
TÜRKİYE YÜZYILININ KADROSU TANITILACAK
Önceki gün YSK'ya teslim edilen AK Parti milletvekili listelerinde kadın-genç adaylar ve yenilenme dikkati çekti.
Listelerde 3 dönem kuralı istisnasız uygulanırken, 104 vekil yeniden aday gösterildi. 28'nci dönem milletvekili listelerinde yeni yüzler damgasını vurdu.
21yıldır kadınların önündeki engelleri kaldıran ve eğitimde, istihdamda, iş hayatında, siyasette kadınları görünür kılan AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde de kadın aday sayısını artırdı. Listelerde 113 kadın aday yer aldı.
Gençlere olan güvenini her fırsatta dile getiren Başkan Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesine koydu.
Bu doğrultuda programda, Türkiye Yüzyılı'nın kadrosu millete tanıtılacak.
Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ın startını bugün verecek! Şahlanış döneminin kapıları aralanıyor Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ın startını bugün verecek! Şahlanış döneminin kapıları aralanıyor