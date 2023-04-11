SON DAKİKA: Muharrem İnce’den 7’li koalisyona: Omurgalı değiller, menfaat ittifakı...

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU İLE HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda 7'li koalisyona neden katılmadığını açıkladı.

İnce, "29 Mart'tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu'yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı." dedi.