Diyarbakır'da33 köyde 10 binlerce üyesi bulunan 'Şeyhoda Aşireti'nin kadın lideri 'Hanım Ağa' lakaplı Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'dan AK Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı oldu. Diyarbakır'da yaptığı ziyaretlerde bölge halkının nabzını tutan ve "Güneydoğu eski Türkiye'ye dönmek istemiyor" tespitiyle dikkatleri üzerine çeken Hanım Ağa, Meclis'te kadınların sesi olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak zorlu bir yolculuğa çıktığını söyledi.Ataman, "Diyarbakır'da gençliğin hikâyesi var. Köylü-çiftçi olarak hikâyem var. İşkadını olarak hikâyem var. Bir anne olarak hikâyem var. Velhasıl benim bir Diyarbekir hikâyem var. Ben bu hikâyeyi Ankara'da Meclis'te taçlandırmak istiyorum. Her evlada anne, her kadına bacı, her muhtaca iş ve aş olmak için Diyarbakır'ın desteğine desteğine ve duasına ihtiyacım var" diye konuştu. 14 Mayıs'ta AK Parti'nin büyük bir zafere imza atacağını belirten Ataman, "Türkiye çok önemli bir seçime doğru gidiyor. Bunun bilinciyle Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak, bu seçimden tarihi bir zaferle çıkacağız. Gece-gündüz demeden çalışıp gönülleri kazanacağız. Tüm annelerin ve kadınların desteğini bekliyorum" dedi.