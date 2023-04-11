Türk Polis Teşkilatı 178’inci yılını kutluyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü asrın felaketi nedeniyle buruk geçiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı. Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın organize suç şebekeleriyle mücadelede tarihinin en başarılı günlerini yaşadığını hatırlatarak, "100'ün üzerindeki ülkeye kendi bilgisini, birikimini, müktesebatını, tecrübesini ders olarak anlatan Türk Polis Teşkilatı ile gurur duyuyoruz" dedi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Ülkemizin dört bir yanında "güven ve huzurun" hâkim olması için büyük bir gayret, üstün bir performans ve kararlı bir irade ortaya koyan Emniyet Teşkilatımız, 178 yıldır milletimizin daima yanında ve emrindedir. Türk Polis Teşkilatı olarak terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele, genel asayişin ve trafik düzeninin sağlanması ve suçu önleyici tedbirlerin alınması noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürürken, doğal afetler sonrasında da arama-kurtarma faaliyetleri, hayatın normale dönmesi ve asayiş ortamının sağlanmasında da sahada büyük bir gayret ortaya koymaktayız" ifadelerini kullandı.