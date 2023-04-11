Unuttuğumuzda asıl depremi yaşarız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybeden, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 63 gündür kentten ayrılmıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde memleketi Hatay'dan, AK Parti'den 3'üncü sıradan tekrar aday gösterilen Hüseyin Yayman, AFAD merkezindeki koordinasyon toplantılarını aksatmadan sorunların takibini yapmaya çalışıyor.SABAH'a konuşan Yayman, "Acımız, yasımız zaman geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Hep şunu söyledik. Hatay'ı yalnız bırakmayın. Hatay'ı unuttuğunuzda asıl depremi yaşarız. Omzumuzdaki ağırlığı biliyoruz. Bu şehri ayağa kaldırmaya gayret göstereceğiz. Yeni umutları, yeni hikâyeleri, yeni bir şehri elbirliğiyle inşa edeceğiz.