Aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Baba Halit Altun, yaklaşık 8 yıldır çocuğunun geri gelmesini beklediğini söyledi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları eyleme sonuna kadar devam edeceklerini belirten Altun, şöyle konuştu: "Çocuklarımızı dağa götürdüler. Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumludur. Ömrümüzün sonuna kadar bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK'dır. Oğlum, Muhsin, eğer sesimi duyuyorsan gel, babana, memleketine ve toprağına gel. O bölgenin insanlarının bize faydaları olmamış ve olmazda. Yanlış bir yoldasınız. Gelin yuvanıza, anne ve babanızın yanına dönün. Bağımız bahçemiz buradadır. Onların yanında ne işiniz var. Gel devletin şefkatine, güvenlik güçlerimize teslim ol." Anne Ayten Koçhan da 2 yıldır burada evlatları için eylem yaptıklarını dile getirdi. HDP ve PKK'dan evlatlarını istediklerini dile getiren Koçhan, şunları kaydetti: "Bu Türk-Kürt davası değildir. Bizim çocuklarımızı geri göndersinler. Ramazan Bayramı yaklaşıyor, bizim bir yanımız eksik. Evlatlarımızın hasretini çekiyoruz. Ersin, oğlum, gel teslim ol. Yeter analar babalar ağladı. Bir tek çocuk dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Gel yavrum, yolunuz yol değil."