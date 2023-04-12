Avrupa’daki Türklere 14 Mayıs çağrısı

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Türk milletinin gönül ve kültür elçileridir" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğü'nün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir. Avrupa Türk Konfederasyonu'nun başkan ve yönetimiyle birlikte, bu konfederasyona bağlı farklı Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmış Türk Federasyonlarının başkan ve yönetimleri, 15 Nisan'da şahsım tarafından Ankara'ya davet edilmişlerdir."