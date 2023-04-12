Depremde yıkılan Galeria Sitesi’nin müteahhidi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaşanan 'Asrın Felaketi'nden etkilenen Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yenişehir ve Bağlar'da yıkılan binalardaki kusurların tespiti amacıyla kurulan "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 Savcı tarafından başlatılan incelemeler sürüyor. 414 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'da kolon kesme iddiaları üzerine yapılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklanırken, hakkında yakalama kararı bulunan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı. 89 kişi yaşamını yitirdiği ve 22 kişinin de yaralandığı sitenin müteahhidi Sedat Eser, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade vereceği belirtildi.